諾貝兒3/8上櫃 承銷價170元 抽中一張有望賺近5萬元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 13:08

連鎖藥局通路商諾貝兒 (丁丁藥局)(6844-TW) 預計 3 月 8 日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前辦理公開承銷，其中，2034 張採競價拍賣，競拍底價 134.92 元；暫訂承銷價 170 元，若以諾貝兒今 (15) 日最低 218.5 元估算，中籤價差近 5 萬元。

諾貝兒此次競拍時間自 2 月 16 日至 2 月 20 日，並於 2 月 22 日開標，競拍底價 134.92 元。另外，2 月 26 日至 2 月 29 日辦理公開申購，將於 3 月 4 日進行抽籤。

諾貝兒旗下連鎖通路丁丁藥局目前全台共有 92 家門市，董事長張振興表示，預防醫學觀念普及推動保健營養品的需求，越來越多的人開始注重預防，隨著養生觀念在消費者中普及，丁丁藥局將持續擴大產品規模與服務，期待成為諾貝兒另一個重要的營收動能。

根據經濟部統計處 2023 年所的發布統計數據，臺灣保健營養品產值連 5 年創新高；財團法人食品工業發展研究所 (食品所，ITIS) 研究也指出，2021 年臺灣保健品市場規模已達 1608 億元，2022 年預估可達 1708 億元，其中前兩大通路為藥局 / 藥妝店、直銷，兩者佔比皆為 30% 以上。