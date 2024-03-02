輝達黃仁勳談通用AI 有望五年內問世

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-02 23:50

據《路透》報導，黃仁勳出席美國史丹佛大學一場經濟論壇時，被問到要花多長時間才能達成矽谷長期以來的目標－－創造出像人類一樣思考的電腦？

黃仁勳說，這個問題的答案，很大程度上取決於如何定義目標，如果定義是具有通過人類測驗的能力，AGI 很快就會問世。

他指出：「如果我讓 AI… 接受你想像得到的任何單一測驗，你把那些測驗列成清單，擺在電腦科學產業面前，我猜五年內我們每項測驗都會表現得很好。」

目前 AI 有能力通過律師資格考試等測驗，但 AI 仍難以通過腸胃病學等專業醫學測驗。

AGI 又稱為「強 AI」，指的是 AI 可以像人類一樣學習和推理，可能解決複雜問題，並獨立做出決策。

AGI 的概念，是相對已經廣泛實現的「弱 AI」。後者指的是擅長執行單一任務，解決特定問題，但沒有自主意識的 AI。「弱 AI」的應用包括智慧客服、無人駕駛。

此外，黃仁勳還回答了另一個問題，即業界需要多少晶圓廠支持 AI 產業的擴張？

他指出，會需要更多晶圓廠，但隨著時間推移，晶片性能也會提高，這將限制了市場需要的晶片數量。