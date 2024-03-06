定存族看過來 4年前月存1.5萬買這檔高股息基金 現在坐擁第一桶金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-06 16:36

ETF 逐漸成為台股交易主力，金管會主委黃天牧日前呼籲，ETF 是台股穩健力量之一，但主動型基金也很重要，可以培養資產管理人才，希望市場均衡發展。國泰投信表示，相較 ETF 被動追蹤指數，主動型基金由專業經理人操盤，更有望創造超額報酬，如國泰台灣高股息基金一年可創造 56% 以上報酬率，三年報酬率更高達 107%。

以國泰高股息基金 - 不配息 A 類型為例，若從基金成立的 2020/7 定期定額至今 (2024/1)，報酬率為 60.82%，若每月投入 1.5 萬並於月底扣款，總投入本金會由原來的 63 萬元，有望成長至破百萬達 101.3 萬元。只要選對基金，小資族月存 1.5 萬元，有機會不到 4 年就存到第一桶金。

ETF 持續吸金，據投信投顧公會數據，截至今年 1 月底，56 檔台股 ETF 的規模達新台幣 1.5 兆元，而 137 檔台股主動型基金合計僅 4989 億元，兩者差距日漸擴大。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，自上月中晶片龍頭輝達開出驚艷財報，營收及財測皆優於市場預期後，推升台灣 AI 供應鏈訂單更具想像空間，以評價面來看，台灣 AI 股的本益比較美股更穩健，評價面具有吸引力，未來仍有上漲空間。預期市場資金將持續青睞以 AI 應用為主軸的大型科技股，趨勢題材股具有表現機會，且長線具景氣回升保護。

國泰台灣高股息基金產業配置就以半導體、電子零組件、AI 類股為主軸，電子類股比重約七成，成分股鎖定具成長動能的績優股，像是護國神山台積電、IP 矽智財龍頭世芯、散熱模組大廠奇鋐等，搭配低波的高息股，如聯發科、新普等，全面布局 2024 台股漲升契機。