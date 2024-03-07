超級股東會來了！這11天登記已額滿 注意2項新規上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 18:01

股東會旺季即將到來，金管會今 (7) 日公布統計，截至目前已登記的上市櫃及興櫃公司，6 月多達 1385 家，5 月亦有 737 家，根據規定，一天限定最多 80 家舉行股東常會，已有 11 天額滿，為各產業的超級股東會，金管會提醒，各家公司辦理相關事務時應留意兩項新規定。

今 (2024) 年股東常會將陸續召開，根據金管會統計，截至 7 日止，已登記召開股東會的上市櫃及櫃買公司共計 2145 家，分別為 3 月 1 家、4 月 22 家、5 月 737 家、6 月 1385 家，和歷年股東會一樣主要集中在 6 月。

各產業公司都想挑選黃道吉日召開股東常會，因此，5、6 月共計有 11 天登記已額滿，上限 80 家，分別為 5 月 30 日、31 日，以及 6 月 12、13、14、18、19、20、21、25、26 日，不過，登記截止日為本月 15 日，在此之前公司都還能再修改、更換召開日期。

公司辦理股東會相關事務要注意新規定上路，第一是公發公司應於股東常會開會 21 日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至金管會指定之資訊申報網站；但上市櫃公司實收資本額達新台幣 20 億元以上或外資及陸資持股比率合計達 30% 以上者，應於股東常會開會 30 日前完成前開電子檔案之傳送。

根據統計，截至去年 12 月底，符合股本 20 億元以上的公司有上市 517 家、上櫃 115 家，合計 632 家。

第二，為便利股東行使選舉權以落實股東行動主義，金管會已擴大規範興櫃公司自 2025 年 1 月 1 日起，董事及監察人選舉應採候選人提名制度，並載明於章程。興櫃公司董事及監察人選舉尚未採候選人提名制者，應於今年股東會儘快完成公司章程之修訂，以保障股東權益。符合條件的興櫃公司共有 334 家。