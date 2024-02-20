11家期貨商春節海外下單大斷訊 金管會：7/24前須建置備援

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 20:55

農曆春節台股休市期間，國內期貨商海外期貨報價及電子下單系統大斷訊，2 月 13 日正逢美股道瓊大跌之際，金管會證期局副局長黃厚銘今 (20) 日表示，確實有 11 家通報異常，已請業者與客戶協商盡可能達成和解，而期貨公會已擬定自律規範，要求今年 7 月 24 日前，所有期貨商都必須建置備援機制。

黃厚銘說明，2 月 13 日晚間 10 點，國內有 11 家期貨商通報國外期貨報價電子下單斷訊，主要因國外的上手資訊系統廠商「TT」網路連線異常，導致無法連接到國外交易所，由於此案是國外複委託期貨商發生異常，因此並不屬於國內期貨商資安事件。

黃厚銘指出，斷訊時間將近一小時，從晚間 10 點 57 分起陸續恢復，直到隔日 2 月 14 日下午 5 點 45 分才全數恢復正常。

據了解，國內 11 家專營期貨商通報資安系統發生異常，受影響期貨商包括國泰、國票、統一、元富、元大、富邦、康和、兆豐、台新、凱基、大昌期貨。

黃厚銘表示，TT 平台主要負責連結外國期貨商及外國交易所間的資訊傳遞，為全球市占相當高的廠商，此次網路異常事件，11 家期貨商中有 9 家有備援系統，有 其他廠商可切換，有些無法切換的業者則改為人工下單方式。

黃厚銘坦言，此次一定會有糾紛，當時正值美股道瓊指數大跌 500 多點之際，資訊傳輸斷訊，恐導致無法平倉造成損失，已有客戶陸續來反應，已知期貨商正積極與客戶協商和解事宜。