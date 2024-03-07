ESG國家隊成績亮眼 3綠色債券規模275億元 四公股金控DJSI全上榜

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-07 18:09

財政部 ESG 倡議平臺推動不滿 3 年，國家隊推動綠色金融 ESG 表現亮眼，打擊率百分百，截至目前 4 家公股金控全數入選道瓊永續性指數（DJSI）成分股，且 8 家公股銀行發行綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券 共 275 億元。

財政部國庫署副署長林秀燕指出，財政部 ESG 倡議平臺 110 年 9 月成立，其短期方案已於 111 年底屆期並全數辦理完成，包含簽署赤道原則，簽署支持並導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構，依循全球報告倡議組織（GRI）準則編製 ESG / 企業社會責任（CSR）報告書並委請第三方辦理驗證等。

具體執行方案截至 112 年底，已完成包含 8 家公股銀行發行綠色債券 6 檔計 60 億元、社會責任債券 1 檔計 10 億元、可持續發展債券 15 檔計 205 億元，合計 275 億元，並於投融資及商品審查流程納入 ESG 因子、將氣候變遷風險納入風險管理政策，及上市之 6 家公股金融事業辦理 TCFD 第三方驗證等計 18 個項目。

財政部指出，ESG 倡議平臺去（112）年的主要推動成效包括：

1. 兆豐金控、第一金控、合庫金控及彰化銀行四家，入選道瓊永續性指數（DJSI）成分股。其中第一金控、兆豐金控更分別是連續 6 年、2 年入選。

2. 一銀及彰銀獲金管會評定「第 1 屆永續金融評鑑」排名前 20% 業者。

3. 督促公股金融業於投資、融資及商品審查流程納入 ESG 因子，並落實將 ESG 納入授信審核及貸後管理機制。

財政部表示， 113 年 3 月 19 日至 22 日「第二屆 2050 淨零城市展（Net Zero City Expo）」，邀請 9 大公股金融事業就「綠色金融」主題配合參展，並分就國家融資保證機制、企業低碳轉型服務、都更危老及綠建築、綠色投融資、數位金融等 5 大主軸，共同展示為達淨零目標所提供的產品和服務，揭示綠色金融在推動淨零中扮演的關鍵角色，並展現財政部 ESG 倡議平臺相關執行情形。