王道銀現金股利拚優於去年 拓展澳洲、東南亞布局

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-07 20:44

王道銀行 (2897-TW) 今 (7) 日舉行法說會，對於股利政策議題，總經理李芳遠表示，去年營運取得不錯的成績，將努力發出優於去年的股利，仍以現金為主，同時提出未來三年的五大發展計畫，將赴澳洲及東南亞開拓業務及投資機會。

外界關注今年發放股利是否有機會加碼？對此，李芳遠僅回應，王道銀去年配發現金股利 0.38 元，是少數優於前一年的銀行，由於去年獲利很好，今年會努力發出比去年更好的股利，將維持全數配發現金股息。

王道銀行會中公布 2023 年合併稅後純益 34.26 億元、年增 23%，個體稅後純益 24.92 億元、年增 24%，每股稅後純益 (EPS) 0.87 元，若排除 2022 年因租賃合併案認列之一次性收益，2023 年個體稅後純益、EPS 皆創新高。

王道銀行提出未來三年的五大項目發展，包括要發展輕資本業務、優化存款結構、完善數位轉型、永續轉型思維、加速海外布局等五大計畫。

其中，優化存款結構方面，將著重拓展小企與零售存款，提高資產負債分配效益，首先將透過薪轉與證券戶等渠道拓增線上線下零售存款基盤；其次，開發具貿易融資與理財需求之企業主，提高小額企業存款部位 (新台幣 4000 萬元以下) 與資金留存期間；第三，精進資產負債管理，引導內部資源有效分配與降低流動性風險。

對於今年海外策略，李芳遠說明，規劃前往澳洲、東南亞開拓業務、尋找投資機會，多元化資產配置，其中雪梨辦事處評估升格為分行，另外，創投子公司亦會在年底前設立新加坡辦公室。