一銀粉獅幣慶會員破40萬 任務完成最高換892元回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-21 10:30

第一銀行粉獅幣服務邁入第三年，截至 2024 年 1 月止會員已突破 40 萬人，2023 年舉辦的交易型任務總計超過 11 萬人次參與，相較前一年提升 5 倍。本次推出「小粉獅金幣萬神殿」活動，6 月 30 日前完成 13 項任務最高可獲得粉獅幣 892 點，等值 892 元回饋。

第一銀行表示，13 項任務中首推 iLEO 數位帳戶申辦，讓想聰明理財的小資族，享有新臺幣 12 萬元內 2％高利活儲、每月跨轉、跨提各 10 次免手續費之外，還可獲得粉獅幣 200 點，完成夢想帳戶任務，不論是新臺幣自動存、自己存，還是美金自動存，除養成儲蓄習慣以儲備未來投資資金，另享 15 點粉獅幣加碼回饋。

為了讓點數創造更多金融附加價值，針對想安排連假出國的民眾，推出網路銀行申購或是 ATM 提領外幣現鈔，限額內皆加碼回饋粉獅幣；新年想聚餐送禮、出遊訂房訂票或換購家居用品者，透過第一銀行智能客服小 e 申請單筆 1 萬元以上的信用卡消費分期，再享 88 點粉獅幣入袋，讓新的一年工作、財運發發發。

一銀為鼓勵民眾響應低碳生活及守護地球，積極推動「淨零排放」以落實 ESG 永續金融影響力，不僅發行綠色信用卡與綠色貸款業務，更鼓勵民眾透過數位化方式完成金融服務，如設定線上約定代扣繳減少紙本帳單繳費，更推出「消費碳足跡查詢」功能，讓客戶輕鬆展開減碳生活，針對首次開啟該功能者，前 1 萬名再回饋 10 點粉獅幣，共同為地球盡一份心力。