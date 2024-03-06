和泰車拓充電版圖 斥資1.8億元取得U-POWER10%股權

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-06 19:20

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (6) 日宣布，面對多元能源汽車市場的快速發展和需求增長，將投資約 1.81 億元，取得 U-POWER 旭電馳科研 10% 普通股股權，進而確保雙方策略夥伴維繫。

和泰車說明，去年 App-My Toyota 和 Lexus plus 導入由興聯科技推出全台首創開放性的「OpenHub 充電漫遊服務」後，旗下電動車主可透過單一 App，界接多方充電服務。

目前市面上大型充電站營運商，例如 U-POWER、華城 EVALUE、iCharging、Noodoe、Acon-eco、EVRun 等均已串接於 OpenHub 充電漫遊服務上，減少車主必須下載多款充電 App 的繁複動作。

隨著電動車在台灣車市占比自 2022 年 3.7% 成長到去年 5.2%，和泰車認為，須加強提供高效便捷的充電服務，正積極強化與充電站營運商的合作關係，並展開商業結盟，以確保充電站的覆蓋率和服務品質。