期交所：回調各類契約保證金 16日一般交易時段結束後實施

因應農曆春節假期結束，調高 10% 契約保證金的措施將回復正常，期交所昨（15）日公告，回調股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約及商品類契約保證金，將於今（16）日一般交易時段結束後實施。