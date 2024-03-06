穩懋2月營收年增逾5成 擁多項成長動能重回獲利軌道

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-06 18:04

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (6) 日公布 2 月營收 13.15 億元，年增超過 5 成。總經理陳國樺於法說會時指出，產業谷底已過，將重回獲利軌道，5G 手機、WiFi 7、衛星通訊、AI 資料中心以及車用等領域為穩懋短中期重要成長動能。

穩懋 2 月營收 13.15 億元，雖月減 13.11%，不過年增 53.38%。累計今年 1 至 2 月營收 28.29 億元，年增達 63.54%。

陳國樺曾表示，在智慧型手機長達 1 年半的庫存調整，以及安卓手機庫存逐漸回到健康的水位，客戶在去年下半年陸續恢復拉貨，包括 Cellular 以及 3D 感測都進入拉貨期，自 2023 年下半年開始，營收季對季、年對年都恢復成長，也預期今年將重回獲利軌道。