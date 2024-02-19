長聖CAR-T臨床試驗拚上半年啟動 年底完成收案
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-19 17:27
細胞治療廠長聖 (6712-TW) 將展開 CAR-T 臨床試驗，旗下治療實體腫瘤的 CAR-T 一期臨床試驗，預計上半年完成台灣 TFDA 查廠審查後就會開始啟動收案，預計今年底前可以收完 15 位病人。
總經理黃文良說明，此 CAR-T 治療於乳癌、大腸癌、肺癌、腦癌等實體腫瘤，其一期臨床試驗預計收納 15 名病患，會依據劑量高低分為 5 組，每組會觀察一個月，最後找出適合的劑量進入二期臨床。
該一期臨床試驗本月會進行台灣 TFDA 查廠，若一切順利有望第二季中旬完成並展開收案，目標年底前完成收案且找出適合劑量。
長聖除了研發進度持續推進外，細胞治療代工製造訂單持續湧入，目前細胞治療訂單能見度維持半年以上，加上與合作夥伴合資成立北美子公司，今年會有簽約金入帳，法人估，預期今年全年營收成長約 20%。
長聖將臍帶間質幹細胞研發技術技轉給北美合資的子公司，由北美子公司來負責後續臨床與募資 4000-6000 萬元資金，長聖則會分兩階段簽約金，總計 300 萬美元。
長聖去年全年營收 7.6 億元，年增 21.1%，根據公司自結數，由於處份育世博持股，貢獻每股純益約 3 元，在業外收益挹注下，去年全年每股純益有望超過 7 億元。
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