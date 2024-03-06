景氣技術性亮綠燈？龔明鑫：用舊指標仍亮綠燈 樂觀看2月景氣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-06 13:37

對外界質疑是因為國發會採用新版的景氣指標，景氣燈號才會「技術性」亮綠燈，國發會主委龔明鑫今 (6) 日在立法院經濟委員會備詢時表示，採用舊指標仍是亮綠燈，且非短暫性現象，對 2 月份的景氣表現仍然樂觀看待，可望持平或更好，今年 GDP 成長率也可能比 3.43% 好，但要留意國際間的地緣政治、貨幣政策等因素，仍有變數。

國發會 4 日發布 1 月景氣燈號，採用新版景氣指標後，亮出暌違 17 個月後的綠燈，景氣對策信號綜合判斷分數 27 分，較上個月增加 5 分。行政院主計總處 29 日舉行經濟預測記者會，更新 GDP 預測，預測 2024 年經濟成長率 3.43%。

立委謝衣鳳質詢，景氣燈號採用新指標，是否為「技術性」亮綠燈？對此，龔明鑫表示，舊指標經過反覆測試後有些許鈍化，無法針對現況或是未來實質反應，因此才採用新的指標。而且用舊指標，結果仍然一樣，也是亮綠燈，綜合判斷分數也是 27 分。

回覆謝衣鳳提問「1 月景氣燈號轉綠燈，是曇花一現還是景氣轉好的開端」時，龔明鑫表示，景氣燈號有一些先行指標，若有變動的話，後續的生產和銷售出口都會跟著轉變，非短暫現象，從 1 月份數據來看，銷售和生產出口都有明顯轉正，呈現的是穩定性指標上升。

至於景氣可能受到 1、2 月農曆春節因素影響，對此，龔明鑫也表示，還是需要長期觀察，但就 2 月目前的相關指標初期來看，他是朝向「稍微樂觀」的情勢看待。