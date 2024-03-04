1月景氣信號轉綠燈了 綜合分數27分創21個月新高 領先指標連4升

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-04 16:42

國發會今 (4) 日公布 2024 年 1 月景氣對策信號綜合判斷分數為 27 分，為自 2022 年 7 月以來的新高，較上月 22 分增加 5 分，燈號轉呈綠燈。其中，出口燈號雖由紅燈轉為綠燈，但生產、投資、銷售、金融等指標燈號分數均較上月增加，加以領先及同時指標續呈上升，且領先指標連四月上揚，顯示國內景氣維持復甦趨勢。

國發會指出，1 月分數為 27 分，較上月修正值 22 分增加 5 分，燈號轉為綠燈。9 項構成項目中，貨幣總計數 M1B、工業生產指數、機械及電機設備進口值均由藍燈轉呈黃藍燈，製造業銷售量指數則由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加 1 分；批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃紅燈，分數增加 3 分；海關出口值由紅燈轉呈綠燈，分數減少 2 分；其餘 3 項燈號維持不變。

此外，與股市相關的貨幣總計數 M1B 變動率：由上月 3.1% 增為 4.7%，燈號由藍燈轉呈黃藍燈。股價指數變動率：則由上月 21.1% 減至 19.9%，燈號續呈紅燈。

領先指標不含趨勢指數為 101.37，較上月上升 0.80%，已連續四個月咱呈上升趨勢。7 個構成項目經去除長期趨勢後，全部皆較上月上升，包括：外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、建築物開工樓地板面積、工業及服務業受僱員工淨進入率、股價指數、實質半導體設備進口值、實質貨幣總計數 M1B。

國發會表示，展望今年，隨庫存調整進入尾聲，全球商品需求可望逐漸回升，加上高效能運算、AI 等新興科技應用持續推展，將挹注我國出口動能；投資方面，廠商為維持競爭優勢，以及企業因應數位及淨零轉型，持續投入研發及製程改善，加上政府擴大投入公共建設經費量能，均有助推升投資；消費方面，國內就業市場維持穩定、基本工資調升，且政府持續優化所得稅制，推動各項減輕負擔措施，將推升民眾可支配所得，加以股市上漲之財富效應，民間消費動能可望維繫。