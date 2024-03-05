財政部：預估發票先行報關 應主動聲明免遭2.5倍罰鍰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-05 18:12

海關呼籲進口業者，如須以預估發票先行報關，應於報單上主動聲明，以免完稅價格申報不實而受罰，如石油、貴金屬等高價貨物進口時常用到預估發票。財政部表示，若業者心存僥倖，以較低報價的預估發票「闖關」，經查逃漏稅屬實者，將處以 2.5 倍罰鍰。

財政部關務署蘇副署長淑貞表示，近來有查到業者於進口烏魚子時以預估發票報關，經比對金流發現報價與實際有出入，經核定逃漏稅額為 68 萬元，此部分已交付強制執行。業者於報運進口貨物時，倘買賣雙方尚未議定交易價格，且未能即時檢具正式商業發票報關，應主動於進口報單聲明所附發票為預估發票，申報價格係屬暫訂價格，避免因完稅價格申報不實而遭受處罰。

蘇淑貞進一步說明，預估發票（Proforma Invoice）係於貨物成交前，買賣雙方間所載明貨物名稱、單價、規格等之參考交易文件，非屬關稅法第 17 條所稱之發票（Invoice）。進口業者以預估發票辦理報關時，進口報單納稅辦法欄位得填報「65」（預估稅捐）或「62」（估價未決），並應在於「其他申報事項」欄位註記所檢附發票係屬預估發票，申報價格係屬暫訂價格，另向海關申請依關稅法第 18 條繳納保證金先行驗放貨物，並於貨物放行後 4 個月內補送正式商業發票供海關審核，有正當理由者可延長，惟不得逾貨物放行後 1 年。

關務署呼籲業者，若預估發票與正式發票議定之交易價格有差異，勿以預估發票價格申報為實際交易價格，若逕以預估發票報關，未於報關時主動聲明，亦未依規定繳納保證金先行驗放，嗣經海關查得實際交易發票，恐涉虛報貨物價值及繳驗不實發票等情事，海關將依海關緝私條例相關規定論處。