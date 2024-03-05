外資買超縮至58億元 青睞緯創、台積電 與投信上演你丟我撿

台股今 (5) 日由台積電帶頭衝，最高漲至 19453 點再創新高。不過創高後遭殺尾盤，漲幅收斂，終場漲 81.61 元以 19386.92 元作收。三大法人今天合計買超 70.33 億元，外資青睞緯創、台積電，分別買超 1.9 萬張、7306 張，與投信對作。