外資買超縮至58億元 青睞緯創、台積電 與投信上演你丟我撿
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-05 19:05
台股今 (5) 日由台積電帶頭衝，最高漲至 19453 點再創新高。不過創高後遭殺尾盤，漲幅收斂，終場漲 81.61 元以 19386.92 元作收。三大法人今天合計買超 70.33 億元，外資青睞緯創、台積電，分別買超 1.9 萬張、7306 張，與投信對作。
觀察今天三大法人籌碼動向，外資買超 58.49 億元，連 4 天買超；投信投站買方，買超 29.22 億元；自營商則縮手賣超 17.37 億元。三大法人今天合計賣超 70.33 億元。
外資今天最青睞緯創，買超緯創 1.9 萬張。此外，也買超燿華 1.5 萬張，晟銘電 1.2 萬張，鴻海 1 萬張，台企銀 8411 張，台積電 7306 張，英業達 7183 張，亞力 7066 張，王道銀行 5229 張，以及國產 4285 張。
外資賣超方面，調節新光金 1.4 萬張，聯電 1.3 萬張，友達 1.1 萬張，仁寶 1.1 萬張，正文 9956 張，中鋼 8773 張，群創 8761 張，長榮 6919 張，中信金 5935 張，以及台塑 5451 張。
投信部分，今天買超聯電 7671 張，長榮 6069 張，中信金 5481 張，其他如致伸、東元、神基、新日興、京元電子、力成，以及兆豐金皆擠進投信買超前 10 名。至於投信賣超方面，投信今天減碼新興 1188 張，中砂 1165 張，南亞科 1015 張，陽明、台積電、台達電、緯創、矽格、上銀，以及大聯大都遭投信反手調節。
從外資與投信買賣超來看，今天包括緯創、台積電、聯電、長榮以及中信金等 4 檔個股上演你丟我撿，土洋對作。
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