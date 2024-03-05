台股飆新高 外資銀彈造勢 前2月淨匯入85.51億美元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-05 19:00
台股近來強勢走高，站穩萬九之上，今 (5) 日續寫歷史新高，金管會證期局副局長黃厚銘強調，台股整體基本面尚稱穩健，前 2 月累計漲幅達 5.78%，表現優於亞洲主要市場，僅次於日本，今年截至 2 月底，外資累計淨匯入 85.51 億美元 (約新台幣 2700 億元)。
加權指數 5 日盤中一度衝上 19453.85 點，終場漲點收斂至 81.61 點，漲幅 0.42%，以 19386.92 點作收，盤中及收盤雙雙改寫歷史新高紀錄，成交量放大至 4235.21 億元。
根據統計，2024 年 2 月單月外陸資買超上市櫃股票新台幣 1039.08 億元，截至 2 月底，累計買超 1098.51 億元；今年 2 月單月淨匯入 50.80 億美元，截至 2 月底，累計淨匯入 85.51 億美元。
經統計，我國上市 (櫃) 公司 2024 年截至 1 月底累計營收約 3.3 兆元，累計營收金額較去年同期成長 8.48%，為歷年同期次高；截至 2024 年 1 月底本益比約 21.17 倍，現金殖利率達 3.37%，加計股票股利為 3.46%。
黃厚銘表示，台股表現與國際主要股市比較，優於亞洲多數市場，今年截至 2 月底止，台股漲幅 5.78%，相較日本漲幅 17.04%、上海漲幅 1.35%、韓國跌幅 0.49%、深圳跌幅 2.04%、新加坡跌幅 3.04%、香港跌幅 3.14%、美國道瓊漲幅 3.47%。
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