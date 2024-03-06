隨著科技股創高後紛紛拉回，美股四大指數周二同步走跌，台指期也下挫 123 點，法人表示，台股儘管昨日再度創高，但高價 IC 設計族群已開始遭到提款出現大跌，今日在獲利了結賣壓與市場追價意願保守下，早盤恐承壓。