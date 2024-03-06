〈台股盤前〉台指期回檔下挫123點 留意獲利了結賣壓
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-06 08:41
隨著科技股創高後紛紛拉回，美股四大指數周二同步走跌，台指期也下挫 123 點，法人表示，台股儘管昨日再度創高，但高價 IC 設計族群已開始遭到提款出現大跌，今日在獲利了結賣壓與市場追價意願保守下，早盤恐承壓。
法人指出，台積電自新春開紅盤以來，逐步上攻並創下新高價，成為台股創高的重要推手，不過，隨著加權指數逐步靠攏 2 萬點大關，再加上美股漲勢稍歇，須留意回檔風險，尤其美國近日將公布非農就業數據，以及聯準會主席鮑爾將前往國會提供證詞，都是本周市場焦點。
台股近來走勢強勁，站穩萬九之上，金管會昨日公布，台股前 2 月累計漲幅達 5.78%，表現優於亞洲主要市場，僅次於日本，今年截至 2 月底，外資累計淨匯入 85.51 億美元 (約新台幣 2700 億元)。
另外，超微 (AMD-US) 傳出打算銷售專為中國市場設計的人工智慧 (AI) 晶片，卻遭美國政府阻礙，為華府打擊對中國出口先進技術的一部分，也讓超微股價連帶下挫。
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