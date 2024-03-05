鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至55.53元，預估目標價為2500元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.09元上修至55.53元，其中最高估值69.34元，最低估值49.17元，預估目標價為2500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|69.34(69.34)
|102.84
|最低值
|49.17(48.83)
|81.65
|平均值
|56.81(56.14)
|91.31
|中位數
|55.53(55.53)
|89.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|8,881,310
|12,511,700
|最低值
|7,060,000
|10,208,000
|平均值
|8,319,270
|11,251,460
|中位數
|8,414,000
|11,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.19
|37.86
|46.23
|44.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,401,267
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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