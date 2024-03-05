鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為28元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.73元，其中最高估值1.88元，最低估值1.51元，預估目標價為28元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.88(1.88)
|1.93
|1.59
|最低值
|1.51(1.62)
|1.4
|1.59
|平均值
|1.72(1.72)
|1.62
|1.59
|中位數
|1.73(1.69)
|1.57
|1.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|69,337,000
|71,149,000
|63,168,250
|最低值
|58,343,000
|57,177,000
|63,168,250
|平均值
|64,224,460
|63,506,310
|63,168,250
|中位數
|66,343,290
|61,854,030
|63,168,250
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.56
|1.52
|1.31
|1.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,756,394
|62,604,429
|59,568,228
|62,317,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇