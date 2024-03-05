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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.73元，預估目標價為28元

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.73元，其中最高估值1.88元，最低估值1.51元，預估目標價為28元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 1.88(1.88) 1.93 1.59
最低值 1.51(1.62) 1.4 1.59
平均值 1.72(1.72) 1.62 1.59
中位數 1.73(1.69) 1.57 1.59

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 69,337,000 71,149,000 63,168,250
最低值 58,343,000 57,177,000 63,168,250
平均值 64,224,460 63,506,310 63,168,250
中位數 66,343,290 61,854,030 63,168,250

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.56 1.52 1.31 1.55
營業收入
(單位：新台幣千元)		 67,756,394 62,604,429 59,568,228 62,317,874

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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