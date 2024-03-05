鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為47元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.65元，其中最高估值1.75元，最低估值1.43元，預估目標價為47元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|1.75(1.75)
|2.65
|3.46
|最低值
|1.43(1.43)
|1.76
|1.99
|平均值
|1.62(1.62)
|2.26
|2.74
|中位數
|1.65(1.63)
|2.31
|2.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|534,700,000
|597,859,960
|683,761,100
|最低值
|504,967,000
|555,195,670
|589,901,000
|平均值
|513,684,440
|578,130,510
|642,040,240
|中位數
|512,081,700
|576,898,000
|645,673,540
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.71
|1.82
|2.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
|500,952,813
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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