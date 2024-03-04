外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-03-04 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
國泰智能電動車 (00893-TW)、台積電 (2330-TW)、台中銀 (2812-TW)、聯發科 (2454-TW)、國泰北美科技 (00770-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
國泰智能電動車 (00893-TW)、台中銀 (2812-TW)、臺企銀 (2834-TW)、富邦越南 (00885-TW)、康舒 (6282-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
國泰智能電動車 (00893-TW)、玉山金 (2884-TW)、富邦越南 (00885-TW)、亞力 (1514-TW)、英業達 (2356-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
國泰智能電動車 (00893-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦越南 (00885-TW)、大亞 (1609-TW)、康舒 (6282-TW)
5. 外資當日 (01) 買超的股票
國泰永續高股息 (00878-TW)、亞力 (1514-TW)、晶豪科 (3006-TW)、大同 (2371-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)
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