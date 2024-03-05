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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估下修至26.64元，預估目標價為435元

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2023年EPS預估：中位數由26.96元下修至26.64元，其中最高估值27.89元，最低估值21.37元，預估目標價為435元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 27.89(28.18) 30.81 30.79
最低值 21.37(21.37) 22.76 27.06
平均值 25.63(25.91) 26.94 28.4
中位數 26.64(26.96) 26.36 28.01

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 22,424,660 23,710,000 24,411,030
最低值 20,847,700 19,673,440 23,001,740
平均值 21,441,440 22,360,870 23,651,610
中位數 21,419,590 22,747,150 23,863,270

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 29.06 20.52 27.42 24.79
營業收入
(單位：新台幣千元)		 19,215,304 16,736,453 15,900,157 12,045,811

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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