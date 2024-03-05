鉅亨速報 - Factset 最新調查：寶雅(5904-TW)EPS預估下修至27元，預估目標價為615元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對寶雅(5904-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.29元下修至27元，其中最高估值29.73元，最低估值26.34元，預估目標價為615元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|29.73(29.73)
|32
|最低值
|26.34(26.34)
|30.02
|平均值
|27.4(27.53)
|30.85
|中位數
|27(27.29)
|30.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|25,130,000
|27,490,000
|最低值
|24,076,000
|26,481,000
|平均值
|24,570,990
|27,077,970
|中位數
|24,590,000
|27,170,440
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|24.41
|20.26
|18.25
|21.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|22,078,695
|19,476,169
|17,469,208
|17,538,838
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5904/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇