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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：寶雅(5904-TW)EPS預估下修至27元，預估目標價為615元

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對寶雅(5904-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.29元下修至27元，其中最高估值29.73元，最低估值26.34元，預估目標價為615元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 29.73(29.73) 32
最低值 26.34(26.34) 30.02
平均值 27.4(27.53) 30.85
中位數 27(27.29) 30.69

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 25,130,000 27,490,000
最低值 24,076,000 26,481,000
平均值 24,570,990 27,077,970
中位數 24,590,000 27,170,440

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 24.41 20.26 18.25 21.6
營業收入
(單位：新台幣千元)		 22,078,695 19,476,169 17,469,208 17,538,838

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5904/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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