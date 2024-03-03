〈台股風向球〉3個訊號 提防高本益比股引領壓回

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-03 11:41

台股加權指數上周續漲 46.74 點，最高衝上 19041 點，再度改寫新高紀錄，台股交易員指出，(1) 大盤技術指標有過熱跡象，加上 (2) 外資買盤轉弱、(3) 投信更是連 6 周賣超，台股主要是靠著中小型股聯袂大漲維繫多頭上攻力道，然而，隨著市場對聯準會 6 月不降息的預期逐漸攀高，進入 3 月後，須提防本益比過高的個股壓回。

外資連買 3 周，但金額連續下滑，過去一周僅買超 62.7 億元，投信則是賣超 63.7 億元，並創去年 7 月下旬以來單周最大賣超。

其中，外資主要布局在中大型電子股，買超台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 和緯穎 (6669-TW) 均超過 60 億元，奇鋐 (3017-TW) 逾 30 億元，元太 (8069-TW) 逾 20 億元，玉晶光 (3406-TW)、瑞昱 (2379-TW)、森崴能源 (6806-TW) 和智邦 (2345-TW) 也超過 11 億元，有助作為台股主要下檔支撐力道。

不過，投信則有趁著電子股衝高，獲利了結之勢，一周來賣超智邦近 38 億元，廣達 (2382-TW) 逾 25.6 億元，緯創 (3231-TW)20 億元，譜瑞 - KY(4966-TW) 近 12 億元，台積電和力旺 (3529-TW) 均逾 7 億元。

台股交易員表示，上周台股有近 30 檔上市櫃個股漲幅超過 20%，但主要集中在中小股，且部分本益比已高，提防主力短線進出，容易有追高後壓回風險，台股較狀況是先休息整理，緩和熱度，才有利後續再攻。

永豐投顧進一步說明，3 月有 FOMC 會議將登場，在此之前美國 3 月 12 日將公布 CPI，若 CPI 月增率壓低，則可對市場注入信心，否則聯準會降息恐因此推遲。

由於目前市場對聯準會 6 月不降息的預期高達 40%，而美國債券殖利率與聯準會利率政策緊密關聯，若美債殖利率因而再次推高，一旦十年期公債殖利率超過 4.5%，不排除市場可能回到去年 9 月、10 月的情況，目前欣欣向榮的科技股可能再次回調。