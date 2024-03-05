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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至48.21元，預估目標價為3320元

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27元上修至48.21元，其中最高估值61.51元，最低估值40.69元，預估目標價為3320元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 61.51(61.51) 80.43
最低值 40.69(40.69) 71.17
平均值 48.91(49.32) 76.47
中位數 48.21(48.42) 77.22

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 5,700,580 7,310,440
最低值 4,446,620 6,576,140
平均值 4,939,310 6,942,590
中位數 4,843,450 6,949,490

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 55.72 38.3 29.38 24.39
營業收入
(單位：新台幣千元)		 5,210,128 3,637,632 3,063,552 2,484,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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