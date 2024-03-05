鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至48.21元，預估目標價為3320元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27元上修至48.21元，其中最高估值61.51元，最低估值40.69元，預估目標價為3320元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|61.51(61.51)
|80.43
|最低值
|40.69(40.69)
|71.17
|平均值
|48.91(49.32)
|76.47
|中位數
|48.21(48.42)
|77.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|5,700,580
|7,310,440
|最低值
|4,446,620
|6,576,140
|平均值
|4,939,310
|6,942,590
|中位數
|4,843,450
|6,949,490
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|55.72
|38.3
|29.38
|24.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
|2,484,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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