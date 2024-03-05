電視面板3月報價延續上升趨勢 研調估全尺寸漲1-4美元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-05 20:16

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日公布 3 月上旬面板價格評論，在 2 月份面板廠進行較大規模的歲修減產後，TV 面板需求進入 3 月份後明顯增強，面板廠開始積極拉高產線稼動率，平均稼動率有機會回升至 80% 以上的水準。

集邦認為，因為需求強勁，面板廠對於電視面板價格持續上漲更具信心，目前預期 3 月電視面板價格漲幅，32 吋上漲 1 美元，43 吋與 50 吋上漲 2 美元，55 吋上漲 3 美元，65 吋與 75 吋上漲 4 美元。

顯示器方面，集邦表示，受到電視面板價格上漲的激勵，加上面板廠想要改善顯示器面板獲利水準，3 月份一掃過去幾個月信心不足的陰霾，對於調漲顯示器面板價格的態度越發堅定。

從需求面來看，自農曆新年後，集邦比事，需求正在緩步回溫，數個主要品牌客戶都開始增強備貨動能，反映在陸續額外增加的訂單趨勢上，也給顯示器面板價格開始趨向穩定，伺機反彈構築更好的基礎。

集邦目前預期，3 月份顯示器面板價格趨勢，Open Cell 面板預計上漲 0.2-0.3 美元，而面板模組價格上，預期 21.5 吋與 23.8 吋將率先反彈上漲 0.1 美元，27 吋則維持持平態勢。

至於筆電面板，集邦表示，受制於需求仍在低谷徘徊，面板價格暫時無法見到明顯好轉的跡象。不過，因為需求太疲弱，面板廠多不願意在面板牌價上作太多讓步，可能僅會針對個別客戶特定規格的需求數量另外議定折讓金額作為妥協。