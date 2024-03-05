〈崇越展望〉開發半導體中古設備業務 今年營收拚新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-05 14:21
材料通路大廠崇越 (5434-TW) 今 (5) 日舉辦餐敘，集團董事長郭智輝表示，今年隨著庫存去化告段落，加上 AI、HPC 帶動先進製程需求強勁，推升材料銷售，同時為因應全球成熟製程多點開花，也開發半導體中古設備業務，預期今年就會逐步發酵；法人估，崇越今年營收年增 9%，達 540 億元、創新高。
郭智輝說，崇越除了在先進製程材料享有高市佔率，也針對成熟製程市場開發新業務，跨足半導體中古設備翻修與買賣的市場，尤其看好馬來西亞、越南與印度等，建新廠都會都需要中古設備。
郭智輝補充，半導體材料銷售占集團營收約 8 成，隨著整體產業景氣持續向上，新廠持續建置以及原有晶圓廠產能稼動率提升下，將帶動材料出貨量成長，包含光阻劑、矽晶圓、晶圓載具、石英部品、化學品等相關材料。
崇越持續評估導入新產品，建立加值技術與服務，除了晶園代工服務平台 (FounService) 拓展新客戶及供應商，媒合代工製造產能、加速產品導入市場，並開發中古機台業務回收清洗及建廠顧問服務，持續深化半導體供應鏈夥伴關係，提供全方位解決方案，預估今年當可望逐季向上成長。
此外，因應全球供應鏈分散移轉，各國都希望建立自主半導體供應鏈，提升供應鏈韌性，崇越積極佈局海外，其中，在美國除了亞利桑那州外，也考慮在德州設點，瞄準除台積電外的美系客戶，包括英特爾 (INTC-US)、德儀 (TXN-US)、格芯等。
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