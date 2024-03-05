〈崇越展望〉開發半導體中古設備業務 今年營收拚新高

材料通路大廠崇越 (5434-TW) 今 (5) 日舉辦餐敘，集團董事長郭智輝表示，今年隨著庫存去化告段落，加上 AI、HPC 帶動先進製程需求強勁，推升材料銷售，同時為因應全球成熟製程多點開花，也開發半導體中古設備業務，預期今年就會逐步發酵；法人估，崇越今年營收年增 9%，達 540 億元、創新高。