〈焦點股〉受惠AI伺服器需求暢旺 晟銘電大漲逾半根停板

AI 伺服器需求持續增溫，激勵晟銘電股價，今天漲勢凌厲，開高走高，最高來到 44.95 元，雖然隨後漲勢稍收斂，但仍漲逾半根停板，成交量超過 8000 張，同時站上 5 日線與月線，也一掃日 K 線連 3 黑的陰霾。