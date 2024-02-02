〈焦點股〉受惠AI伺服器需求暢旺 晟銘電大漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-02 11:33
受惠 AI 族群聲勢大漲，加上 AI 伺服器需求暢旺，帶動 AI 伺服器機殼，伺服器機殼廠晟銘電 (3013-TW) 今 (2) 日表現強勢，大漲超過半根停板，站上 5 日線以及月線，終結連日 K 線收黑窘的境。
AI 伺服器需求持續增溫，激勵晟銘電股價，今天漲勢凌厲，開高走高，最高來到 44.95 元，雖然隨後漲勢稍收斂，但仍漲逾半根停板，成交量超過 8000 張，同時站上 5 日線與月線，也一掃日 K 線連 3 黑的陰霾。
除 AI 與高 U 數伺服器之外，晟銘電也積極布局水冷、浸沒式散熱的解決方案，主要在中壢廠進行相關研發，預計今年第二季推出新品，包括標準水槽、機櫃設計等產品。另外，晟銘電也啟動泰國廠的建置，預計在今年底完工試產，並在明年第一季開始營運。
晟銘電去年 12 營收 4.86 億元，月減 24.49%，年減 40.17%。累計 2023 全年營收 64.63 億元，年減 0.87%。
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