佰鴻估明年下半年營運回穩 不可見光LED是主要成長動能

LED 廠佰鴻 (3031-TW) 今 (5) 日召開法說會，佰鴻發言人廖心蓓指出，今年整體營運相對前兩年較差，預估明年年初將與今年差不多，要到下半年才會回穩往上，而不可見光 LED 產品仍是主要成長動能。

廖心蓓表示，今年不可見光 LED 市況薄弱，且受限庫存水位調整，進而影響表現。不過廖心蓓強調，整體還是正向的，沒有負成長的情形。明年度將維持原先的產品組合比重，目前不可見光約佔六成，可見光佔四成，因此除不可見光 LED 仍是主力產品將積極增加訂單外，也將有特殊照明相關產品。

許多 LED 廠積極布局車用照明，廖心蓓則表示，相較於同業注重車用尾燈，佰鴻則著重機構、顯示光小零件的供應，但在車用也有所著墨，一直都有相關規劃。SWIR LED 部分，廖心蓓表示，目前仍在研究開發階段，SWIR 屬於短波紅外線，主要用於異物偵測。

廖心蓓進一步提到，目前觀察到歐美市場需求有稍微回溫，主要是過年前的預先需求，但不確定因素仍多，明年的需求狀況仍不明朗，得等到客戶端提出的市場需求量才能下定論。

至於毛利率方面，廖心蓓說明，毛利率主要會受到公共工程不可控因素影響，不過明年公共工程尚未開標處於前置期，因此佰鴻將盡量維持毛利率在 27% 水準上下。

佰鴻第三季營收 2.54 億元，季減 8.6%，年減 34.7%。毛利率 28.7%，季增 6.1 個百分點，年增 4.3 個百分點。營益率 5.5%，季增 3.4 個百分點，年減 3.2 個百分點。稅後純益 1.32 億元，季增 48.3%，年增 76%，每股純益 0.26 元。

佰鴻前三季營收 8.54 億元，年減 27%，毛利率 26.5%，年增 2.4 個百分點，營益率 6%，年減 2.1 個百分點，稅後純益 2.66 億元，年增 61.2%，每股純益 0.62 元。