惠特代工事業回溫 LED應用整體市況明年Q1漸明朗

LED 廠惠特 (6706-TW) 昨 (30) 日召開法說會，受到 Mini LED 終端需求疲弱，衝擊惠特 Q3 整體營運旺季不旺。不過惠特指出，在代工事業第三季末有觀察到逐步回溫的狀況，至於 LED 應用整體市況，則要等到明年第一季才會逐漸明朗。

受到總體經濟影響，終端需求疲弱，惠特自去年第四季至今，已經連續虧損四季。不過惠特指出，代工事業在第三季末時需求略有回升跡象，從客戶端的需求看出，包括終端車用以及高階照明等需求提升，有望帶動成長。

針對第四季展望，惠特說明，受到全球景氣不佳影響客戶拉貨，目前 LED 測試設備市況仍不明朗，要待市場需求回升，預計明年第一季才會有明確展望。代工事業體部分，已有回溫跡象，雷射加工及化合物半導體測試設備則持續研發、推廣，拓展新客戶，預期明年會有比較明顯貢獻。

惠特第三季營收 2.71 億元，季減 33.4%，年減 65.5%。毛利率 1.5%，季減 1.7 個百分點，年減 30.7 個百分點。營益率 - 61.3%，季減 31.5 個百分點，較去年同期轉負。稅後虧損 0.08 億元，虧損較上季收斂，不過較去年同期轉負，每股虧損 0.11 元。

惠特前三季營收 10.73 億元，年減 74%，毛利率 8.1%，年減 26.8 個百分點，營益率 - 32.7%，較去年同期轉負。稅後虧損 1.42 億元，同樣較去年同期轉負，前三季每股虧損 1.94 元。