〈美股盤後〉台積電ADR漲超3% 美超微飆逾18% 三大指數全黑

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-03-05 05:29

隨著投資人等待本週鮑爾聽證會與非農數據出爐，美股主指週一 (4 日) 多收黑，那指與標普微跌超 0.1%，道瓊收低近 100 點，費半逆勢收紅超 1%。

受人工智慧帶動的科技股上漲的持續支撐，美超微再飆 18%，AI 寵兒輝達漲幅超過 3%，台積電 ADR 漲超 3%。蘋果受到歐盟近 20 億美元反壟斷罰款後，股價下跌逾 2%。比特幣價格飆升至兩年高點的推動下，區塊鏈類股走高。

上週標普、那數均創歷史新高，其中標普過去 18 週中有 16 週上漲，為 1971 年以來首見，而消費者信心和製造業活動疲軟的跡象，也增強了市場對聯準會今年將降息的押注。市場目前預計聯準會將在六月開始，將基準利率從 20 多年來高位調降。

聯準會主席鮑爾將在週三向眾議院和週四向參議院提供有關貨幣政策的證詞，市場將尋找今年首次可能降息時間的線索。分析師預期驢象兩黨不會讓鮑爾輕鬆過關，民主黨很可能希望聯準會轉鴿降息以提振選舉年的經濟表現，共和黨很可能希望他放棄提高銀行資本金的計畫。

投資人本週還將關注週三 ADP 就業報告，進一步洞察勞動市場。2 月份製造業和非農就業數據將於週五公布。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 週一表示，需要看到更多進展，才能對通膨隨時間推移達到 2% 充滿信心，經濟中新需求的激增可能會再次推高通膨。

地緣政治方面，美國副總統賀錦麗今天呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 (Hamas) 接受加薩走廊為期 6 週的停火協議，她還敦促以色列向加薩提供更多援助。

美股週一 (4 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 97.55 點，或 0.25%，收 38,989.83 點。

那斯達克指數下跌 67.43 點，或 0.41%，收 16,207.51 點。

S&P 500 指數下跌 6.13 點，或 0.12%，收 5,130.95 點。

費城半導體指數上漲 52.38 點，或 1.06%，收 4,981.97 點。

NYSE FANG + 指數下跌 100.58 點，或 1.00%，收 9,982.29 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，公用事業、材料領軍走高，通訊服務跌幅最大 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王倒成一片。Meta (META-US) 跌 0.82%；蘋果 (AAPL-US) 跌 2.54%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.76%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.36%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.26%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.51%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.57%。

企業新聞

隨著外資狂掃逾 5 萬張台積電，台股站上萬九，台積電飆上 725 元新高，而台積電 ADR 繼上週五大漲逾 4% 後，週一股價衝高超 3%，報每股 138.26 美元，換算價 871.67 元，折溢價率達 20.23%。

美超微 (SMCI-US) 飆高 18.65% 至每股 1,074.34 美元。美超微 (SMCI-US)、Deckers Outdoor 將在 3 月 18 日開盤前成為標普 500 成分股，而惠而浦、齊昂銀行 (Zions Bancorporation) 則會遭到剔除。

波音 (BA-US) 收紅 0.27% 至每股 200.54 美元。此前美國航空集團將波音陷入困境的 737 Max 系列 (包括 85 架全新 737 Max 10) 納入其 260 架新飛機訂單當中，該訂單旨在將高級座椅數量增加 20%。

輝達 (NVDA-US) 走高 3.60% 至每股 852.37 美元，續創新高，超越沙烏地阿美 (Saudi Aramco)，成為全球第三大最有價值的公司，僅次於微軟和蘋果。

特斯拉 (TSLA-US) 崩跌 7.16% 至每股 188.14 美元。中國乘用車協會數據顯示，特斯拉 2 月份從其中國工廠發貨 6 萬 365 輛汽車，這是自 2022 年 12 月以來的最低。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 2.54% 至每股 175.10 美元。蘋果公司被歐盟罰款 18 億歐元，涉濫用 AppStore 規則而壟斷市場，對此，蘋果表示將提起上訴，並歐盟指控並非事實。

華爾街分析

美銀策略師 Savita Subramanian 將標普年底目標價從 5,000 點上調至 5,400 點，這是基於美企獲利成長走強、利潤率意外強勁等利多因素。

Jefferies 策略師 Mohit Kumar 表示：「「經濟展望走強、投資人看漲，還有部分業績改善，支撐股市。經濟前景和央行政策支撐市場的可能性，皆讓投資人對風險資產都非常樂觀。」