護國神山推升台股創新高後 留意三大總經面事件

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-04 19:27

台股加權指數今 (4) 日大漲 369 點，站上 19300 點再寫歷史新高紀錄，靠著台積電 (2330-TW) 帶領指數積極向上攻堅，統一投顧指出，本周值得關注的重要數據與事件主要有美國公布 ISM 服務業 PMI、2 月非農就業人數，以及聯準會主席鮑爾將於眾議院參加聽證會，將影響美股和台股的短線走勢。

本周重要數據與事件有 3 月 5 日美國公布 2 月 ISM 服務業 PMI，市場預期由 53.4 降至 53.0。

而 3 月 6 日鮑爾將於眾議院參加聽證會， 市場關注其對通膨後續的解讀，影響美國升息時點預測變化。

3 月 8 日美國將公布 2 月非農就業人數，市場預期由 35.3 萬人降至 20.0 萬人，失業率預期持平在 3.7%。

統一投顧進一步說明， 由於美國勞動市場穩健增長、製造業庫存調整漸入尾聲，增強經濟軟著陸信心，搭配民眾通膨預期持續錨定良好、AI 產業趨勢明確、題材性十足，有利美股延續強勢格局。