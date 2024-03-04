【量大強漲股整理】2024年衛星展即將登場下，該鎖定誰最有潛力?

鉅亨研報 2024-03-04 17:17

台股加權指數，開高走高，終場上漲 369.38 點收在 19305.31 點，成交量 4854 億元。

看一下三大法人: 外資買超 368.79 億元；自營商買超 1.57 億元；投信買超 74.39 億元；三大法人合計買超 444.75 億元。

上週五美國公布 ISM 製造業指數美國 2 月份 ISM 製造業指數回落至 47.8 點，低於預估，壓低美債殖利率，且 (DELL-US)，戴爾，公布財報後大漲 31.62%，再次提振市場對 AI 信心，帶動美 AI 類股集體轉強，(NVDA-US) 輝達，上漲 4%，(AMD-US) 超微上漲 5.25%，而本週美國將有鮑爾聽證會以及週五的非農就業指數，也將牽動後續美股的走勢，台股方面，今日開高走高，收帶量長紅 K 棒，技術面價量齊揚，最高來到 19033.39 點大關，再創波段新高，籌碼面觀察，外資今日再度大買 368 億元，連三日合計已經買超逾五百億元，且投信也在連 15 賣超後轉為買超，今再度大買 74 億元，也讓台股今成功站穩萬九，多頭氣勢銳不可擋。

股票方面，(2330-TW) 台積電，今日回神，開高走高，大漲 + 5.22%，收在 725 元大關，續創新高，而 IC 設計 (2454-TW) 聯發科，今同步回神，上漲 45 元，再創波段新高，來到 1150 元大關，盤整多日的 (2317-TW) 鴻海，也大漲 4.41% 之多，族群方面，我們在 2024 年新春大禮包公開贈送的摺疊機族群，(3376-TW) 新日興，亮燈漲停，再創新高；指標股 (6805-TW) 富世達，也上漲 4%，通通領先預告分享在前面! 事後驗證!! 另外 MWC 我們公開預告的黑馬股，PA(2455-TW) 全新，今日續創波段新高，網通 (8011-TW) 台通，轉虧為盈，具轉機性之下，今早盤馬上就亮燈漲停，通通買在前面，事後驗證，另外 2024 衛星展於 3 月 19 日起在美國華盛頓特區登場，預期各業者將展現實力，也看好通網股能再掀起一波浪潮，(8011-TW) 台通，今早盤馬上就亮燈漲停，(4906-TW) 正文、(2419-TW) 仲琦、(2485-TW) 兆赫也都出現低檔補漲，台股站穩萬九後，將維持遍地開花，多方震盪往上格局。

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3/4【上市強勢股分享】

(2211-TW) 長榮鋼

(3376-TW) 新日興

(4906-TW) 正文

(2417-TW) 圓剛

(8011-TW) 台通

(8478-TW) 東哥遊艇

(2367-TW) 燿華

(6591-TW) 動力 - KY

(3013-TW) 晟銘電

(2465-TW) 麗臺

(3694-TW) 海華

(5234-TW) 達興材料

(2449-TW) 京元電子

(3042-TW) 晶技

(6239-TW) 力成

(6139-TW) 亞翔



3/4【上櫃強勢股分享】

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師