【量大強漲股整理】2024年衛星展即將登場下，該鎖定誰最有潛力?
鉅亨研報 2024-03-04 17:17
台股加權指數，開高走高，終場上漲 369.38 點收在 19305.31 點，成交量 4854 億元。
看一下三大法人: 外資買超 368.79 億元；自營商買超 1.57 億元；投信買超 74.39 億元；三大法人合計買超 444.75 億元。
上週五美國公布 ISM 製造業指數美國 2 月份 ISM 製造業指數回落至 47.8 點，低於預估，壓低美債殖利率，且 (DELL-US)，戴爾，公布財報後大漲 31.62%，再次提振市場對 AI 信心，帶動美 AI 類股集體轉強，(NVDA-US) 輝達，上漲 4%，(AMD-US) 超微上漲 5.25%，而本週美國將有鮑爾聽證會以及週五的非農就業指數，也將牽動後續美股的走勢，台股方面，今日開高走高，收帶量長紅 K 棒，技術面價量齊揚，最高來到 19033.39 點大關，再創波段新高，籌碼面觀察，外資今日再度大買 368 億元，連三日合計已經買超逾五百億元，且投信也在連 15 賣超後轉為買超，今再度大買 74 億元，也讓台股今成功站穩萬九，多頭氣勢銳不可擋。
股票方面，(2330-TW) 台積電，今日回神，開高走高，大漲 + 5.22%，收在 725 元大關，續創新高，而 IC 設計 (2454-TW) 聯發科，今同步回神，上漲 45 元，再創波段新高，來到 1150 元大關，盤整多日的 (2317-TW) 鴻海，也大漲 4.41% 之多，族群方面，我們在 2024 年新春大禮包公開贈送的摺疊機族群，(3376-TW) 新日興，亮燈漲停，再創新高；指標股 (6805-TW) 富世達，也上漲 4%，通通領先預告分享在前面! 事後驗證!! 另外 MWC 我們公開預告的黑馬股，PA(2455-TW) 全新，今日續創波段新高，網通 (8011-TW) 台通，轉虧為盈，具轉機性之下，今早盤馬上就亮燈漲停，通通買在前面，事後驗證，另外 2024 衛星展於 3 月 19 日起在美國華盛頓特區登場，預期各業者將展現實力，也看好通網股能再掀起一波浪潮，(8011-TW) 台通，今早盤馬上就亮燈漲停，(4906-TW) 正文、(2419-TW) 仲琦、(2485-TW) 兆赫也都出現低檔補漲，台股站穩萬九後，將維持遍地開花，多方震盪往上格局。
股票方面，佳螢點名的【MWC 概念股】全數做噴出! IC 設計、網通、PA 輪番表現! IC 設計 (2454-TW) 聯發科，收盤再創新高，網通:(8011-TW) 台通，亮燈漲停! 再創新高。PA:(2455-TW) 全新，再創波段新高，通通領先預告分享，事後驗證
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3/4【上市強勢股分享】
(2211-TW) 長榮鋼
(3376-TW) 新日興
(4906-TW) 正文
(2417-TW) 圓剛
(8011-TW) 台通
(8478-TW) 東哥遊艇
(2367-TW) 燿華
(6591-TW) 動力 - KY
(3013-TW) 晟銘電
(2465-TW) 麗臺
(3694-TW) 海華
(5234-TW) 達興材料
(2449-TW) 京元電子
(3042-TW) 晶技
(6239-TW) 力成
(6139-TW) 亞翔
3/4【上櫃強勢股分享】
(2230-TW) 泰茂
(4303-TW) 信立
(5251-TW) 天鉞電
(6217-TW) 中探針
(3297-TW) 杭特
(3372-TW) 典範
(5488-TW) 松普
(6227-TW) 茂綸
(3289-TW) 宜特
(6218-TW) 豪勉
(6163-TW) 華電網
(6546-TW) 正基
(6015-TW) 宏遠證
(4543-TW) 萬在
(4979-TW) 華星光
(6237-TW) 驊訊
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