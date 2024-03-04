鮮活果汁前2月營收6.28億元 年增率38.55%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-04 19:25
鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布 2024 年 2 月營收為 2.01 億元，月減 52.73%，年減 26.7%，累計 2024 年前 2 月鮮活果汁 - KY 營收 6.28 億元 年增率 38.55%，公司指出，因 2 月適逢農曆春節假期，工作天數減少，且客戶提前於 1 月啟動備貨
鮮活果汁 - KY 為中國大陸新茶飲巿場產品原料供應大廠，且位居產業供應鏈上游，銷售布建全國連鎖餐飲體系，2024 年季節性拉貨動能明顯，主要原因為，新冠疫情解封後，國內餐飲消費市場逐步回溫，帶動新茶飲市場規模持續向上攀升，主要連鎖新茶飲品牌透過開設分店，大幅拓展市場版圖。
鮮活果汁 - KY2023 年前三季營收爲 40.01 億元，毛利率 29.46%，年增 0.72 個百分點，前三季稅後純益 4.32 億元，已超越 2022 年全年獲利，年增 28.46%，每股純益並達到 12.76 元。
鮮活果汁 - KY 現擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能 13 萬噸優勢，目前仍保持市場領先地位，並因應新茶飲市場的變化和消費者對健康、天然、安全、美味的產品需求，持續研發生產升級晶球、冷凍果汁、果漿、植物蛋白等產品，提供冷凍、冷藏、不添加防腐劑的原汁製品，滿足客戶對高品質、鮮果原味的市場需求，後續將觀察民生消費能力的提升與新茶飲產業發展趨勢。
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