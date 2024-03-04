鮮活果汁前2月營收6.28億元 年增率38.55%

鮮活果汁 - KY 現擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能 13 萬噸優勢，目前仍保持市場領先地位，並因應新茶飲市場的變化和消費者對健康、天然、安全、美味的產品需求，持續研發生產升級晶球、冷凍果汁、果漿、植物蛋白等產品，提供冷凍、冷藏、不添加防腐劑的原汁製品，滿足客戶對高品質、鮮果原味的市場需求，後續將觀察民生消費能力的提升與新茶飲產業發展趨勢。