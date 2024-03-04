AI晶片需求帶旺 2024年全球半導體營收突破6000億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-04 18:54

DIGITIMES 分析師陳澤嘉、廖明萱預估，2023 年全球 IC 設計加 IDM 產業營收將達 5,230 億美元，較 2022 年減少 8.9%。展望 2024 年，在 AI 應用晶片與記憶體需求助攻下，預估全球半導體營收將突破 6,000 億美元，增幅達 17%，重返成長軌道。

從全球半導體產業佔比來看，陳澤嘉、廖明萱預估，2023 年美國佔比達全球近 6 成，為最大佔比；緊隨其後的是南韓 (12%)，其在 2024 年將受惠於記憶體市場回溫，產業佔比將回升至 16%；歐洲及其他地區 (11%)、台灣 (7%)、日本 (6%) 及中國 (4%) 在全球半導體產業佔比則可能持平或略微下降。

2023 年 AI 應用成為半導體市場的支撐亮點。NVIDIA 受惠 AI 伺服器出貨的大幅增加，帶動了對高階 GPU 的強勁需求，營收成功擠下長期居於龍頭位置的英特爾 (Intel)。AI 應用需求持續蓬勃帶動下，NVIDIA 有望蟬聯全球半導體業營收之首。