鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-04 11:51

美股上周五收高，費半更是飆逾 200 點、激勵台積電今 (4) 日跳空大漲 5% 來到 725 元，再創新天價，激勵加權指數早盤大漲近 400 點，最高來到 19331.38 點同創新高，預估全日成交金額放大至 5100 億元。

除了台積電外，聯發科漲逾 3%、封測相關的日月光投控漲約 3%、力成大漲 8%、京元電子漲半根停板，文曄漲 6%、矽力 *-KY 漲 5%、智原漲 3%；代工廠中，鴻海漲 2%、仁寶大漲 8%。

其餘電子指標來看，群光漲約 6%、奇鋐漲 4%，微星、宏碁漲 2-3%，PCB 指標健鼎、欣興均漲 2%；面板大廠群創下午將召開法說，也吸引資提前金卡位，早盤走揚。

高價股跌多漲少，川湖、亞德客跌逾 3-4%、IC 設計指標世芯 - KY、祥碩今日雙雙走跌 1-2%，嘉澤午盤前小漲，跟聯發科世今日表現相對強勢的千金股。另外，傳產指標也普遍走弱，貨櫃三雄、重電股均回檔修正。