〈台股盤中〉台積電點放沖天炮 指數飆漲近400點衝上19331點創史高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-04 11:51
美股上周五收高，費半更是飆逾 200 點、激勵台積電今 (4) 日跳空大漲 5% 來到 725 元，再創新天價，激勵加權指數早盤大漲近 400 點，最高來到 19331.38 點同創新高，預估全日成交金額放大至 5100 億元。
除了台積電外，聯發科漲逾 3%、封測相關的日月光投控漲約 3%、力成大漲 8%、京元電子漲半根停板，文曄漲 6%、矽力 *-KY 漲 5%、智原漲 3%；代工廠中，鴻海漲 2%、仁寶大漲 8%。
其餘電子指標來看，群光漲約 6%、奇鋐漲 4%，微星、宏碁漲 2-3%，PCB 指標健鼎、欣興均漲 2%；面板大廠群創下午將召開法說，也吸引資提前金卡位，早盤走揚。
高價股跌多漲少，川湖、亞德客跌逾 3-4%、IC 設計指標世芯 - KY、祥碩今日雙雙走跌 1-2%，嘉澤午盤前小漲，跟聯發科世今日表現相對強勢的千金股。另外，傳產指標也普遍走弱，貨櫃三雄、重電股均回檔修正。
族群來看，軸承廠攻勢再起，新日興衝漲停、兆利、富世達同步大漲，網通網安族群也有所表現，其陽、正文、仲琦、兆赫亮燈漲停、正基、台揚漲 6-7%、瑞祺電漲逾 3%。
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