中國「人機介面」新突破！癱瘓14年患者 用「意念」喝水

鉅亨網新聞中心 2024-03-04 09:00

失語者「開口說話」、癱瘓患者用「意念」指揮機械…… 近年來，隨著人機介面技術不斷發展，一些以往只在科幻電影出現的畫面，頻頻出現在人們的視野中。

據《央視》報導，近日中國清華大學科研團隊公布了兩個案例，35 歲的截癱患者小白，在去年 12 月接受了無線微創人機介面植入手術，經過兩個多月康復訓練，目前他已經能夠用意念控制游標移動。

醫生表示，透過人機介面，患者可獲取大腦運動區的神經信號，再通過解碼體現患者的運動意圖，從而實現意念控制活動。

另一名患者是四肢癱瘓長達 14 年的楊先生。他在去年 10 月接受植入手術，這也是中國首例無線微創人機介面植入手術。目前楊先生透過意念控制手套外骨骼，恢復部分抓握功能，平均能在十秒內把水瓶或物件拿到指定位置。

不光如此，他還能自如地用腦信號控制機械手，並在癱瘓後第一次拿起水瓶自己喝水。

楊先生說：「你在想它（拿水瓶）的同時，就能攥上了。老幸福了，對提高生活品質有很大幫助。」楊先生妻子也十分驚喜，期待隨著科技進步，丈夫可以自主完成更多日常活動。

當前世界主要國家都將未來視為「腦科學時代」，中國也在 2017 年啟動「腦計畫」，其中人機介面是重要組成部分。

中國科學院院士蒲慕明表示，目前人機介面的應用主要是在醫學領域，全球科學家展開的人機介面臨床試驗，多數是針對高位截癱患者的功能恢復。

在此次臨床試驗中，除了讀取大腦運動皮層訊息之外，聯合團隊還專門設計了對大腦感覺訊息的紀錄通道。「不僅運動皮層有記錄，它還有一個感覺區皮層的紀錄，可記錄反饋訊息。」