迪化污水處理廠3日工安意外爲雲豹能源旗下煒盛環科操作

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-03 17:47

台北市衛工處迪化污水處理廠今 (3) 日上午 11 時，一名員工不慎跌落約 10 公尺深的沉澱池的工安意外，目前台北市衛工處迪化污水處理廠爲雲豹能源 (6869-TW) 旗下煒盛環科公司操作，原以 OT 案迪化污水處理廠的山林水 (8473-TW) 已在 2023 年 7 月 1 日約滿移交。

同時，台北市政府也指出，目前台北市衛工處迪化污水處理廠已經是煒盛環科在操作，設備都已移交完成，只剩部分功能測試進行中

台北市政府衛工處黃邰聰廠長表示，目前衛工處已要求操作廠商暫停蓋板周邊區域清潔作業，並全面檢討相關安全設施、人員裝備與作業流程，在確定安全無虞前，不得再進行浮渣收集蓋板清潔作業。並依契約檢討廠商責任及罰處，以防止類似事件再次發生。

雲豹能源積極拓展多元再生能源，太陽光電、離岸風電、儲能、售電業務陸續開花結果，雲豹能源轉投資子公司煒盛環科在 2023 年並奪下「迪化汙水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，合約自 2023 年 7 月起，最長履約期限 9 年，總金額高達 36 億元。