〈玉山金法說〉國銀掀前進九州熱潮 董總對日本市場長期經營有信心

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 19:21

台積電 (2330-TW) 熊本廠上周盛大開幕，金融界也掀起前進九州效應，玉山銀行福岡分行 2023 年已開業，玉山金 (2884-TW) 董事長黃男州透露，光是去年就到訪日本 6 次，多為九州，並拜會簽署 MOU 的合作夥伴肥後銀行及鹿兒島銀行，無論是九州或日本，玉山都相當看好；總經理陳茂欽也強調，東京分行開業 7 年，獲利穩健成長，對在日本市場長期經營有信心。

黃男州表示，去年去了 6 趟日本，絕大部分都是九州，除了福岡分行開業外，還有到訪熊本及鹿兒島，一方面是拜會合作夥伴肥厚銀行及鹿兒島銀行，另一方面則是舉辦一場音樂會，當時邀請了 1500 多位日本貴賓及 100 多位台僑，活動相當成功，此外，還去參加了熊本的日台經濟論壇，包括縣知事、企業領導人等，大咖齊聚當地討論熊本未來發展，以及對台積電的重視，永續長去年 11 月也到九州參加經濟論壇。

黃男州強調，無論是九州或整個日本的市場，玉山都相當看好，目前的經營布局也相當不錯。

玉山金行銷長林俊佑表示，目前福岡分行有 11 位同仁，包括台灣外派及當地僱用，整體運作都很順利，上周該行行長受邀到九州經濟聯合會分享台日經貿關係，日人對台灣傳統印象都是很正面的，但他們很關心台灣近年發展，也想了解來台投資或台灣赴日設廠，雙方能有更好的互動。除了深耕日本市場外，海外布局重心也會放在東南亞，今年可望陸續傳出好消息。

陳茂欽進一步說明，外派福岡同仁首先必須對玉山要認同，第二，同仁不僅代表玉山、也代表台灣，在當地工作必須融入當地顧客，具備日語專長，對員工的要求比較高。

至於日本經營方針，陳茂欽表示，玉山在第三個十年有布局亞洲的大策略，東京分行是在 2017 年成立，開業後才發現，在日本經營比想像中簡單，日本對台相當友好，我們也很了解風險所在及市場特性，東京分行迄今已經營約 7 年的時間，獲利穩健成長，雖然無法像香港分行獲利水準，但還是很不錯，加上這兩年經濟有望復甦，會持續著眼於長期發展，未來前景相當有信心。

玉山海外分、子行獲利成長 73.8%，合計貢獻銀行純益 35.8%，分行整體獲利排名國銀第二。黃男州表示，玉山海外分行獲利貢獻前三大據點分別為香港、新加坡及 LA。在亞洲布局方面，玉山再獲金管會同意申設吉隆坡代表人辦事處，並投資泰國 Thai Credit Commercial Bank，加深東協市場經營網絡。

玉山 2023 年放款餘額成長 6.6%，中小企業放款成長 10.4%，ESG 永續授信餘額現已占整體法金放款 35.9%，其中 ESG linked loan 成長 48%、綠色授信餘額成長 46.3%。玉山維持優良資產品質，2023 年底逾期放款比率 (NPL) 為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率 753.4%。

玉山信用卡去年淨手收成長 12.3%，簽帳金額成長 12.6% 並創歷史新高，流通卡 723 萬卡位居市場第二。