新光保全吳昕東：AI應用狂潮已是進行式 2024提升數位轉型

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-01 19:56

吳昕東並在今天晚會中透露，新保 2024 年將投入更多資源，提升數位轉型以提供全方位解決方案。

新保將於 3 月 19 日登場的「智慧城市展」，發表以 AI 打造智慧城市的營運系統，展示包括能耗管理平台、電動車充電樁解決方案、攸關公共安全的智慧火災消防通報管理系統等涵蓋智慧交通、智慧建築、智慧健康照護、智慧工程及智慧城市治理解決方案。

新保並強調，全球科技發展的日新月異，AI 人工智慧應用勢不可擋，已納入公司年度發展主力；新保導入全新 LEAP 戰略架構，注入 AI 並持續優化人才培育，致力提供更卓越的綠色保全服務。

新保 2023 年合併營收突破 77 億元，改寫歷史新高，新保指出，亮眼成績單包括提升自主動能的「創新研發中心」落成啟用、摘下「亞洲最佳企業雇主獎」、BSI 永續韌性獎、碳競爭力百強及「幸福企業獎」等多項 ESG 獎項，完成 AI & ESG 雙成長；海外「新保泰國」完成跨國管制服務雲平台上線，2024 年開啟全面性人才優化計畫，以更強大的專業團隊提供客戶更全面的優質服務。

吳昕東在 致詞時強調，AI 應用狂潮是「進行式」，勉勵團隊記取「保持現狀即是退步」的精神，懂得善用科技一起進步。新保今年將投入更多資源，提升數位轉型以提供全方位解決方案。吳昕東更公開歡迎同事們透過電子郵件提供建議，充分展現柔軟身段和廣納建言的風度。