新光保全吳昕東：AI應用狂潮已是進行式 2024提升數位轉型
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-01 19:56
新光保全 (9925-TW) 今（1）日舉辦感恩春酒，感謝團隊同仁辛勞並凝聚共識，一同擎畫公司未來的發展方向。新保董事長吳昕東強調，AI 應用狂潮是「進行式」，勉勵團隊記取「保持現狀即是退步」的精神，懂得善用科技一起進步。
吳昕東並在今天晚會中透露，新保 2024 年將投入更多資源，提升數位轉型以提供全方位解決方案。
新保將於 3 月 19 日登場的「智慧城市展」，發表以 AI 打造智慧城市的營運系統，展示包括能耗管理平台、電動車充電樁解決方案、攸關公共安全的智慧火災消防通報管理系統等涵蓋智慧交通、智慧建築、智慧健康照護、智慧工程及智慧城市治理解決方案。
新保並強調，全球科技發展的日新月異，AI 人工智慧應用勢不可擋，已納入公司年度發展主力；新保導入全新 LEAP 戰略架構，注入 AI 並持續優化人才培育，致力提供更卓越的綠色保全服務。
新保 2023 年合併營收突破 77 億元，改寫歷史新高，新保指出，亮眼成績單包括提升自主動能的「創新研發中心」落成啟用、摘下「亞洲最佳企業雇主獎」、BSI 永續韌性獎、碳競爭力百強及「幸福企業獎」等多項 ESG 獎項，完成 AI & ESG 雙成長；海外「新保泰國」完成跨國管制服務雲平台上線，2024 年開啟全面性人才優化計畫，以更強大的專業團隊提供客戶更全面的優質服務。
吳昕東在 致詞時強調，AI 應用狂潮是「進行式」，勉勵團隊記取「保持現狀即是退步」的精神，懂得善用科技一起進步。新保今年將投入更多資源，提升數位轉型以提供全方位解決方案。吳昕東更公開歡迎同事們透過電子郵件提供建議，充分展現柔軟身段和廣納建言的風度。
新保已啟動 LEAP 計畫，著重創新和永續發展，持續團隊優化、培育卓越領導人才並激發創新思維，確保公司不斷前進、為客戶提供更高效服務，倚重科技持續投入智慧城市、長照及大數據應用，為企業提高市場競爭力。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇