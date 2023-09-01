〈ESG大趨勢〉新世代服務交換 新保大展智慧城市實力

國際扶輪社每年徵選大專院校生及社會青年，參與「新世代服務交換 NGSE」活動，提供青年學子到各國企業拓展視野並體驗職場的機會。新光保全 (9925-TW) 以實際行動支持國際交流，由國際扶輪 3481 地區 NGSE 委員會主委郭育嘉安排並陪同台灣及德國青年學員參訪「新保智慧生活體驗館」，藉由參訪深入了解科技保全 AIOT 多元應用與雲端科技發展，展現智慧城市與智慧生活照護服務的藍圖願景。

新保指出，當永續城市、淨零碳排已成為全球一致性的目標，企業永續發展已然成為新保的核心價值，全力拓展智慧城市與醫療版圖。現場展示了「iBMS 智慧建築管理平台」，結合了設施管理、樓宇自動化控制和建築資訊模型功能，利用 3D 與 2D 連動顯示功能，以 WebBase 作為簡潔直觀的顯示介面，輕鬆掌控監控設備和故障預測，大幅提升維運效率。關係企業新光醫院透過此系統實現了一個全面且智能化的管理平台，提供民眾一個現代化且節能的醫療環境，完成邁向永續醫療的里程碑。

此外，面對少子化與人口老化等人力短缺問題，德國也不例外，因此德國學員特別關注銀髮議題，新保展現智慧生活照護服務實力，從居家 Care U 照護服務，擴大延伸社區的 AI 健康照護站及偏鄉遠距醫療照護，透過物聯網、AI 大數據結合監控，將服務從安全擴大到安心照護，進而發展智慧生活照護，從內而外用智慧守護，並冀以改善偏鄉醫療資缺乏的問題。

當永續發展已成為刻不容緩的目標，對外新保積極布局智慧城市、智慧生活及智慧醫療等面向，以綠色科技保全自居；對內建構以員工關懷為核心的健康職場環境，利用數位學習平台提供最新知識範疇，廣納多元人才，築 ESG 正向循環，實踐企業永續新未來。