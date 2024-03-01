〈立積法說〉Wi-Fi 7價格高出Wi-Fi 6一倍 取得案量遠大於前代

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-01 17:23

射頻 IC 業者立積 (4968-TW) 今 (1) 日召開法說會，行銷業務副總黃智杰表示，Wi-Fi 7 設計導入 (Design in) 的案量遠大於 Wi-Fi 6，以 Wi-Fi 7 FEM 來看，價格比 Wi-Fi 6 高出 60-100%，可望帶動產品組合優化，期望毛利率維持 25% 以上。

展望全年，黃智杰認為，成長動能仍在電信運信商，近期中國市場標案開出，需求相當大，FEM 用量粗估 1.5 億顆左右，其他市場如歐美、印度也不錯，尤其印度對立積來說是新的機會，公司會積極爭取。

黃智杰預估，今年下半年開始 Wi-Fi 7 在各應用滲透率會逐步增加，全年整體滲透率預估 10%，細分各應用，Wi-Fi 7 在手機滲透率 2025 年可能達 20-30%，且由於手機過往在 Wi-Fi 6 技術中，僅美洲市場會搭載 FEM(射頻前端模組)，但到了 Wi-Fi 7 後，所有安卓 (Android) 智慧型手機都需要搭載 Wi-Fi 7 FEM。

至於 Wi-Fi 7 路由器市場，立積目前已通過各大主晶片業者的平台，在美系客戶端初期就有合作，預期 Wi-Fi 7 滲透率的關鍵仍在於與 Wi-Fi 6 間的價格差距，目前 Wi-Fi 7 FEM 價格比 Wi-Fi 6 高出 60-100%。