類比IC三劍客來頡、陞達科、通嘉攜手大漲創新高，迎接2~3年的全新CYCLE

鉅亨新聞中心 2024-03-01 18:30

週二的文章中，大華國際投顧鄭瑞宗指出，年後類比 IC 廠商非常積極的向晶圓廠加碼投片，手上一堆急單，短期的訂單客戶將一路拉貨到 51 長假之前，而 AI 帶來 IC 的升級以及新需求也持續浮現，類比 IC 一個景氣 CYCLE 大概都長達 2~3 年，看來新 CYCLE 已經開始，相關業者將迎來一個長週期的營收成長期，隨數字的提升，以及 AI 需求的浮現，PE 的評價也將全面上升，看看 IP 股，力旺的 PE 超過 100 倍，ASIC 相關的世芯、創意也都 50 倍以上，IC 設計評價調升到 25~30 倍將是必然趨勢，由此看今年 IC 設計股，將以類比 IC 為領頭羊，帶來一波景氣回升的大行情。

週二文章鄭瑞宗提到，三檔類比 IC 分別是陞達科、來頡與通嘉，我稱之為類比 IC 三劍客，周五股價都有超強演出 4945 陞達科週五漲停板寫下 141 歷史新天價，今年拿下很多 AI 風扇驅動 IC 訂單，最大客戶為 DELL，而 DELL 公告財報，表示 AI 帶來強勁需求，盤後股價大漲 20%，剛好就帶動了陞達科股價大漲，目前單月營收 4000 多萬，預估下半年上看 1E，將有翻倍的成長，全年獲利挑戰一個股本，股價仍是低估。

鄭瑞宗表示，來頡也漲停創收盤價新高，年後急單湧入，三月營收就會開始好，今年有兩大動能，一是搭配 WIFI7 的 PMIC，主要客戶為博通、聯發科、瑞昱，另一個動能是愛普入股之後，將搭配愛普出貨 AI，並會用 3D 堆疊的方式，將 PMIC + 記憶體 + DSP 封裝在一起，這也是未來趨勢，今年來頡上看 10~12 元，明年可望翻倍到 20 元，股價也有大空間。

通嘉也是急單湧入，三月營收年增率將上看 80~90%，除了受惠去中化趨勢，今年美系訂單增加很多，最近又推出支援 140~150E 的快充 IC，採用 GAN 氮化鉀製程，第三代半導體技術難度高，目前台灣只有聯發科騎下立錡有推出，PE 評價一般都超過 30 倍，今年估計 7~8 元，股價都被低估不少。

週四美國仍是 AI 股最為強勢，AMD+9%、美超微 + 6%、ARM+5%、MARCELL+6%、DELL 盤後 + 20%，2024 年市場最大主流必然是 AI，而 AI 的影響力將持續貫穿 IP 產業與 IC 設計，持續推升更多新飆股誕生，三月有此三大主流撐起台股，將是會很容易賺錢的一個月，投資人應該要積極把握機會。

想了解更多精品股的資訊，以及每天盤中 11 點最熱騰騰的盤中分析，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

INE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168

今日 YT 節目