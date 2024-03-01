〈焦點股〉奇偶減資+配息殖利率誘人 領軍安控族群飆漲

安控廠奇偶 ( 3356-TW ) 擬辦理現金減資，加上配息，合計股東每股可領 4 元現金，殖利率達 8%，激勵今 (1) 日股價漲停鎖住，委買張數超過 3000 張，更領軍安控族群全面走強。

不只奇偶亮燈漲停，其他安控廠也沾光，包括哲固、天鉞電、杭特群起攻上漲停；另外，昇銳、陞泰、晶睿也飆漲逾半根停板，勝品也有 4% 漲幅。