〈焦點股〉奇偶減資+配息殖利率誘人 領軍安控族群飆漲
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-01 11:50
安控廠奇偶 (3356-TW) 擬辦理現金減資，加上配息，合計股東每股可領 4 元現金，殖利率達 8%，激勵今 (1) 日股價漲停鎖住，委買張數超過 3000 張，更領軍安控族群全面走強。
不只奇偶亮燈漲停，其他安控廠也沾光，包括哲固、天鉞電、杭特群起攻上漲停；另外，昇銳、陞泰、晶睿也飆漲逾半根停板，勝品也有 4% 漲幅。
奇偶董事會昨日宣布為調整資本結構並提升股東權益報酬率，擬擬辦理現金減資，減資比率為 11%，每股將退還現金 1.1 元；另外，董事會決議每股配息 2.9 元，合計股東每股可領 4 元現金。
奇偶也手握台積電股票 930 張，隨著台積電近期股價衝高，在業外金融資產投資利益挹注下，奇偶去年第四季稅後純益 7277 萬元，季增 140.07%、年增 120.21%，每股純益 0.81 元；去年全年純益 2.87 億元，年增 168.54%，每股純益 3.2 元。
晶睿受到市場需求放緩、部分客戶庫存調整影響，去年稅後純益 4.89 億元，年減 30%，每股純益 5.65 元，仍為歷年次高。公司表示，儘管安控市場需求放緩、客戶調整庫存，不過持續密切觀察市況與國際局勢變動，近期也斬獲歐洲娛樂業新客戶，業務緩步邁進。
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