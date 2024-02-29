奇偶擬減資11%再加配息 股東每股可領4元
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-29 18:40
安控廠奇偶 (3356-TW) 今 (29) 日召開重訊，宣布辦理現金減資，減資比率為 11%，每股將退還現金 1.1 元；另外，董事會決議每股配息 2.9 元，合計股東每股可領 4 元現金，若以今日收盤價 45.8 元計算，殖利率達 8.7%。
奇偶表示，為調整資本結構並提升股東權益報酬率，擬擬辦理現金減資 9880 萬元，消除股份總數為 988 萬股；減資後實收資本額為 7.99 億元，普通股股數為 7994 萬股。
奇偶今日也公布去年財報，全年營收 12.64 億元，年減 4.14%；毛利率 47.76%，年增 1.13 個百分點；營益率 10.72%，年減 1.24 個百分點；稅後純益 2.87 億元，年增 168.54%，每股純益 3.2 元。
公司說明，毛利率因集團成本及庫存管控效率持續改善，較去年提升；營益率則是疫後首次恢復參展故使推銷費用增加；另外，業外收益方面，雖然去年第四季美元快速走貶造成匯兌損失，不過業外金融資產投資利益上揚，使公司業外收入增加，整體獲利提升。
奇偶去年第四季營收 3.36 億元，季增 5.85%、年減 5.8%；毛利率 51.84%，季增 2.63 個百分點、年增 4.65 個百分點；營益率 15.14%，季增 2.63 個百分點、年增 2.03 個百分點；稅後純益 7277 萬元，季增 140.07%、年增 120.21%，每股純益 0.81 元。
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