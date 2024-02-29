奇偶擬減資11%再加配息 股東每股可領4元

公司說明，毛利率因集團成本及庫存管控效率持續改善，較去年提升；營益率則是疫後首次恢復參展故使推銷費用增加；另外，業外收益方面，雖然去年第四季美元快速走貶造成匯兌損失，不過業外金融資產投資利益上揚，使公司業外收入增加，整體獲利提升。