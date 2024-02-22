〈焦點股〉00919漲逾1%續創掛牌新高 52萬受益人息利雙收笑呵呵

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 09:52

台股 21 日拉回收黑，但 48 檔一般型台股 ETF 中仍有 9 檔逆勢上漲，加權指數今 (22) 日開盤跳空大漲 200 點，最高衝上 18881 點，續創歷史新高，其中，群益台灣精選高息 (00919-TW) 亦呈量價齊揚，漲逾 1%，最高來到 23.35 元，寫掛牌以來新高價。市場法人表示，00919 將在 3 月進行第四次配息，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，吸引許多存股族進場卡位。

觀察近 5 日股價表現，00919 累計上漲約 4.2%，持續受到買盤青睞，也讓 52.3 萬受益人息利雙收笑呵呵。其他高股息 ETF 今天同步吸引買盤進駐，永豐 ESG 低碳高息 (00930-TW) 早盤漲逾 1%，最高來到 18.68 元，國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW)、凱基優選高股息 30 (00915-TW) 等多檔也有近 1% 的漲幅。

財富管理業者表示，若以 00919 每次配息高於 0.54 元來看，以每個月投資一張 00919 試算，一年 12 張，平均每月現金流有 2200 元，若持續投入到第 4 年，每月就可多 1 萬元的息收，非常適合存股族。

據了解，00919 追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的 30 檔個股，組合成極佳存股工具，進一步觀察，目前 00919 群益台灣精選高息 ETF 的可分配投資收益，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息 (3、6、9、12 月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，今年美國將進行總統選舉，勞工持續提供生產力，穩健成長的薪資結構，將使美國經濟維持溫和增長，貨幣政策由緊縮逐步轉向寬鬆，將推動企業投資，協助新科技發展，推動景氣向上動能，台股也將跟著受惠。