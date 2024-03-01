作物減產擔憂 可可豆期貨將創下22年來最大單月漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-01 01:40

由於西非惡劣天氣和疾病影響作物增添市場對供應擔憂日益加劇，可可豆期貨可能創下 22 年來最大單月漲幅。儘管可可豆期貨較本周一創下每噸 6,648 美元的盤中記錄有所回落，但 2 月期貨仍上漲約 26%。

Hightower Report 分析師周四 (29 日) 在一份報告中寫道，處在歷史新高的價格交易導致可可期貨極其不穩定。

值得注意的是，西非是可可豆的主要產地，氣候條件影響作物產量導致可可豆價格飆升恐提高糖果製作成本，最後可能轉嫁給消費者。

替一些最大的消費巧克力品牌供貨的瑞士百樂嘉利寶 (Barry Callebaut) 預估，本季的可可豆產量將落後於消費量 50 萬噸，預料下一季還將出現 15 萬噸的缺口。該公司還警告，西非農民缺乏擴大產量的動力。