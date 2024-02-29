〈台股盤中〉台積電不振 資金住中小型題材個股集中

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-29 11:35

台北股市今 (29) 日早盤市場資金在電子族群略爲降溫，尤其在台積電 (2330-TW) 的早盤下跌約 1.3% 最為顯著，台股大盤陷於高檔狹幅震盪，大盤指數在 19000 點關前震盪，個股以航運、電力供應及營建爲重點，市場專家指出，大盤在未跌破 5 日線前，仍以偏多操作爲主要心法。

同時，市場專家也指出，MSCI 在今天盤後進行權重調整，可能造成大盤的放量。

台北股市由今天早盤的價量走勢來看，台積電股價不振，開盤大盤指數以 18756.54 點開出，盤中最高 18895.38 點，最低 18794.62 點，預估全場成交值爲 3543 億元，顯示買盤的審慎。同時，早盤電子股在大盤的資金比重也降至 60%

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股盤中量能略減但未失控，資金往中小型個股及題材個股移動，OTC 的表現較佳，目前仍宜偏多操作。