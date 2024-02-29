〈魏哲家獲名譽博士〉張忠謀：經過三部門歷練 魏哲家是準備最齊全的CEO

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-02-29 19:01

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家今 (29) 日獲頒陽明交通大學名譽博士學位，創辦人張忠謀上台致詞表示，魏哲家歷經三個主動出擊的部門，包括研發 (R&D)、製造 (Manufacturing/Operation) 及業務開發 (Business development)，是準備最齊全的 CEO。

張忠謀指出，魏哲家擔任台積電總裁已經六年，台積電有三個主動出擊的部門，三個部門一樣重要，第一個是研發，第二個是製造，第三個是業務開發，尤其業務開發在台灣不太被認可。以生產大量標準品的公司而言，業務開發不是那麼重要，但若是客製化產品的公司，業務開發能力就很重要。

張忠謀說，看魏哲家之前的履歷，自交通大學畢業進入耶魯電機系，後續曾在多家公司工作，當中也包括自己的老東家德州儀器 (TXN-US)，同樣擔任研發人員，加入台積電後，也做過研發、製造，當時負責主流技術如 6 吋 / 8 吋廠運營，領導將近 1.2 萬人。

不過，台積電當時正準備成立全公司的銷售部門，也就是現在的業務開發 (Business development) 部門，主要使命就是銷售 (Marketing)，負責跟客戶與市場接觸，且要比客戶了解地更深入，而魏哲家也從領導 1.2 萬人，轉變為領導 60、70 人，他還是欣然接受，也為他加分，當時就是在培養他。